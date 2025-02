La croissance des dépenses en infrastructures de calcul et stockage pour les déploiements d’IA s’emballe. Selon IDC, elles ont bondi de 97% sur un an au premier semestre 2024 pour atteindre 47,4 milliards de dollars. Le cabinet d’études prévoit la poursuite du mouvement, avec la barre des 150 Md$ qui pourrait être franchie dès 2025 et celle des 200 Md$ d’ici 2028.

« IDC s’attend à ce que l’adoption de l’IA continue de croître à un rythme remarquable, car les hyperscaleurs, les fournisseurs de services cloud, les entreprises privées et les gouvernements du monde entier accroissent la priorité donnée à l’IA », explique dans un communiqué Lidice Fernandez, analyste chez IDC.

Dans le détail, 95% des dépenses au premier semestre 2024 étaient consacrées aux serveurs et 5% au stockage. Les dépenses des premiers ont augmenté de 105% d’une année sur l’autre et même de 178% pour les serveurs d’IA avec un accélérateur embarqué. Les dépenses en stockage ont augmenté de 18% sur la même période.

Les serveurs avec un accélérateur sont de loin la catégorie reine. Ils représentaient 70% des dépenses totales en infrastructures de calcul au premier semestre 2024. Leur taux de croissance moyen sur la période 2023-2028 est estimé à 42%.

Sur la première moitie de l’année 2024, les Etats-Unis faisaient la course en tête avec 59% du total des dépenses, loin devant la Chine (20%), l’Asie-Pacifique-Japon (13%) et la région EMEA (7%). Selon IDC, la Chine pourrait prendre l’ascendant d’ici 2028 avec 35% des dépenses devant les Etats-Unis avec 34%, tandis que celles de la région EMEA atteindraient 20,9%.

Le cabinet d’études prévoit 223 Md$ de dépenses en infrastructures d’IA en 2028, dont 82% pour des serveurs déployés dans le cloud et 74% pour des serveurs avec un accélérateur embarqué.