Les dollars continuent d’affluer pour adapter les infrastructures matérielles de calcul et de stockage aux exigences des projets d’IA. Selon IDC, les organisations ont augmenté leurs dépenses en infrastructure d’IA de 37 % sur un an au premier semestre, pour atteindre 31,8 Md$. C’est le neuvième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. IDC prévoit que le marché dépassera les 60 Md$ en 2024 et les 100 Md$ d’ici 2028.

La plupart des dépenses sont consacrées aux serveurs, avec une part au premier semestre de 89% contre 11% pour le stockage. Elles ont progressé de 37% sur un an pour les serveurs et de 36% pour le stockage. Les serveurs avec un accélérateur intégré sont privilégiés. Ils représentent à eux seuls 58% des dépenses pour les infrastructures IA de serveurs. Les dépenses les concernant ont progressé de 63% sur un an.

Les plateformes d’IA basées sur le cloud sont devenues un domaine de croissance majeur. Au premier semestre, 65 % des dépenses en serveurs d’IA et 56% des dépenses de stockage dans l’infrastructure d’IA ont été investies dans les environnements cloud et partagés. Alors que les hyperscalers et les fournisseurs de cloud dépensent sans compter, les entreprises traditionnelles ont largement pris du retard dans l’adoption d’une infrastructure d’IA sur site, souligne IDC.

« IDC s’attend à ce que l’adoption de l’IA continue de croître à un rythme remarquable, alors que les hyperscalers, les CSP, les entreprises privées et les gouvernements du monde entier donnent de plus en plus la priorité à l’IA », note malgré tout Lidice Fernandez, analyste chez IDC. « Les préoccupations croissantes concernant la consommation d’énergie pour l’infrastructure d’IA deviendront un facteur dans les centres de données à la recherche d’alternatives pour optimiser leurs architectures et minimiser la consommation d’énergie », conclut-il.