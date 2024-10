SAP se montre satisfait du dynamisme de ses activités cloud au troisième trimestre, ce qui le conduit à relever ses perspectives 2024. L’éditeur allemand a enregistré sur les trois derniers mois une hausse de 9% de son chiffre d’affaires (10% à taux de change contant) à 8,47 Md€. Le cloud représente désormais plus de la moitié de ses revenus avec un chiffre d’affaires de 4,35 Md€. Moteur de la croissance, il progresse de 25% sur un an. La suite ERP cloud bondit même de 34% à 3,64 Md€. Le carnet de commandes cloud suit le mouvement, en hausse de 25% (29% à taux de change contant) et totalisant 15,4 Md€.

Les revenus en additionnant le cloud et les logiciels atteignent 7,43 Md€, en hausse de 11%. Les revenus des licences logicielles sont en baisse de 15% à 280 M€. Le segment des services a connu une baisse de 2% à 1,04 Md€.

SAP a vu on résultat opérationnel (IFRS) s’accroitre de 29% à 2,21 Md€. Le bénéfice par action (Non IFRS) des activités poursuivies s’est apprécié de 6% à 1,23€.

« La croissance des revenus du cloud s’est remarquablement bien développée au cours du trimestre, en particulier pour notre suite Cloud ERP », a commenté Christian Klein, PDG de SAP (photo) dans un communiqué. « Plus important encore, nous faisons de grands progrès en matière d’IA commerciale avec des innovations révolutionnaires telles que SAP Knowledge Graph. Une partie importante de nos contrats cloud au troisième trimestre incluaient des cas d’utilisation de l’IA. »

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, SAP anticipe désormais un chiffre d’affaires « cloud » et logiciel entre 29,5 et 29,8 Md€ au lieu d’une précédente fourchette entre 29 et 29,5 Md€. Le bénéfice d’exploitation est attendu à 7,8 Md€ et non plus dans une fourchette de 7,6 à 7,9 Md€.

L’action SAP a touché un plus haut historique à 223,20€ mardi à la bourse de Francfort après avoir ouvert en hausse de 6% et portant la capitalisation à plus de 260 Md€.