Souvenez-vous : le 17 octobre dernier, l’opérateur télécom Free était attaqué. 5,1 millions de numéros IBAN de comptes bancaires faisaient partie des données volées lors de la cyberattaque.

Les client·e·s de Free ont été encouragé·e·s à regarder leur compte bancaire de près dans les semaines et mois qui ont suivis. En effet, les campagnes de phishing (hameçonnage) n’ont pas manqué.

Au printemps dernier, des emails provenant soi-disant du service Amazon Prime ont été signalés, affichant l’IBAN de chaque victime ciblée.

D’après Mac4ever, des abonné·e·s Free reçoivent actuellement des emails très réalistes, avec le logo Free Mobile, qui affichent également leur IBAN « pour vérification » mais ne proviennent pas de l’opérateur. Sans « votre autorisation explicite, nous ne sommes plus habilités à effectuer des prélèvements sur vos coordonnées », précise l’email utilisé pour hameçonner les victimes. Le message ne contient aucune faute d’orthographe.

Ainsi, la vigilance reste de mise, même près d’un an plus tard.

