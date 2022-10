L’inflation, l’augmentation des coûts de l’énergie et les conflits géopolitiques actuels amènent les clients d’Amazon Web Services « à réduire leurs budgets et essayer d’économiser de l’argent à court terme », déclare Brian Olsavsky, le directeur financier d’Amazon, à propos des résultats d’AWS au troisième trimestre 2022. « Les services financiers, les prêts hypothécaires et les cryptomonnaies ont connu une baisse de la demande au cours du trimestre », ajoute-t-il. « Amazon.com est également dans une période de dépenses prudentes, notamment en matière d’embauches ».

Concrètement, Amazon.com prévoit en fait des investissements similaires à ceux de 2021, soit la rondelette somme de 60 milliards de dollars. La société a augmenté de 10 milliards de dollars ses dépenses consacrées à l’infrastructure technologique et au cloud tandis qu’elle a diminué de 10 milliards de dollars les dépenses consacrées à la gestion des commandes et au transport liés à la vente au détail.

Le chiffre d’affaires d’AWS a atteint les 20,5 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 28%. Le bénéfice d’exploitation est de 5,4 milliards de dollars, soit une hausse de 10% d’une année sur l’autre.

La société mère d’AWS, Amazon.com, précise que les ventes nettes s’élèvent à 127,1 milliards de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 15% par rapport à l’an précédent. Son bénéfice net a diminué de 10% par rapport à l’année précédente, pour atteindre les 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre.

Au final, Amazon.com prévoit une croissance de 2 à 8% de son chiffre d’affaires net, soit entre 140 et 148 milliards de dollars, selon la société.