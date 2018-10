Du 9 octobre au 29 novembre prochain, les équipes de Lenovo Data Center Group, en partenariat avec Intel, iront à la rencontre de leurs revendeurs pour leur présenter les dernières innovations de Lenovo en matière de datacenter. A travers ses 7 dates en régions et une à Paris, ce Tour Channel sera l’occasion de faire le point sur les gammes ThinkSystem et ThinkAgile et de revenir sur les annonces récentes, notamment sur les partenariats avec Cloudistics et NetApp.

Au programme :

· Aix-en-Provence, le 9 octobre

· Bordeaux, le 18 octobre

· Paris, le 23 octobre

· Toulouse, le 6 novembre

· Lille, le 13 novembre

· Lyon, le 20 novembre

· Nantes, le 27 novembre

· Strasbourg, le 29 novembre

Pour plus d’informations : http://tourdefrance-lenovo-channel-dcg.com/

Pour compléter ce Tour de France, Lenovo sera également présent au Showcase Ingram les 17 et 18 octobre au Grand Palais à Lille; l’occasion de célébrer le lancement de l’offre Lenovo Data Center Group chez le grossiste.