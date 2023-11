L’éditeur français de solutions pour les ressources humaines et la finance acquiert la jeune pousse Compwise.

Cette transaction marque l’entrée de Lucca dans un marché baptisé ‘Compensation and Benefits’, évalué à plus d’un milliard de dollars. Pour rappel, l’an dernier, Lucca a levé 65 millions d’euros auprès du fond britannique One Peak Partners pour défendre sa place sur le marché des solutions RH.

« Le Comp & Ben requiert des compétences financières, juridiques et légales que peu de RH possèdent. Notre approche s’adresse à eux, pour faciliter leur tâche », commente Gilles Satgé, fondateur de Lucca, dans un communiqué.

Créée en 2022 par Mathieu Azar et Nicolas Assouad, et incubée par HEC Paris, Compwise édite un logiciel de gestion de la politique de rémunération, « axé sur la performance, l’équité interne, et la compétitivité salariale ». La start-up a réalisé une étude sur la rémunération impliquant plus de 200 entreprises et 65.000 salarié·e·s en France. Sa solution vise à garantir une compétitivité globale des offres sur les salaires, à préparer les campagnes de révision salariale et à proposer des avantages supplémentaires (intéressement, participation, actionnariat et épargne salariale – PEE, Perco, retraite, prévoyance, frais de santé, titres restaurant …). Compwise compte Renault Finaxys ou Itesoft parmi ses clients.

La solution de Compwise sera intégrée à la suite Pagga courant 2024 à un tarif encore non communiqué.