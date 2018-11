Peu connu en France, l’éditeur indien Zoho commence à se faire une place de choix dans les TPE PME françaises avec sa suite SaaS bureautique et CRM bon marché. Au point d’annoncer l’ouverture prochaine d’un bureau sur le territoire. Mais si l’éditeur n’est pas encore physiquement représenté sur le territoire français, il compte déjà une dizaine de partenaires faisant la promotion de ses solutions.

Parmi eux ZShere, un pure player Zoho qui a démarré ses activités il y a près de douze ans. Créée à l’initiative Catherine Coolen, ex-vice présidente en charge du système d’information de XRT-Cerg, la société a été le premier partenaire de l’éditeur en France et est restée longtemps le seul. Aujourd’hui, ZSphere compte une dizaine de consultants et réalise un chiffre d’affaire annuel de l’ordre de 800 K€, en croissance de 40 à 50% par an.

Si en France son activité ne décolle vraiment que depuis peu, l’éditeur est déjà un acteur bien établi avec ses 6.000 salariés, son revenu annuel estimé à 310 millions de dollars (source Owler) et ses quelque 40 millions d’utilisateurs dans le monde. En France, qui serait son cinquième pays en ordre d’importance, la société revendique 5.000 clients, dont 1.000 à 2.000 via ZSphere.

Le succès des solutions Zoho tient à leur positionnement prix, « très en-dessous des produits concurrents comme ceux de Salesforce ou Microsoft, et ce pour un faible écart fonctionnel », explique Catherine Coolen. De surcroît, les produits Zoho « se mettent en œuvre plus rapidement, sont moins lourds à paramétrer et à manipuler ». Au final, le chiffrage des projets Zoho est en moyenne moitié moindre que celui des concurrents, estime Catherine Coolen.

Zoho est surtout connu pour sa solution de CRM. Mais son offre est très étendue : suite bureautique, outil de devis et facturation, gestion de stocks, comptabilité, solution de marketing digital, outils collaboratifs… En tout, un catalogue d’une quarantaine d’applications qui s’étoffe régulièrement. La valeur ajoutée de l’éditeur se situe aussi là, dans « sa capacité à couvrir tous les besoins informatiques des petites structures », note Catherine Coolen. Pour autant, Zoho ne se cantonne pas aux petites entreprises, de plus en plus d’entreprises intermédiaires et même de grands comptes s’intéressant à ses produits.

Dernier point souligné par Catherine Coolen à propos de Zoho : « c’est un partenaire particulièrement agréable, atypique et attachant ». La société se démarque notamment par son « absence de culture du profit » et par la « qualité de ses produits, expose-t-elle. Des caractéristiques qui contribuent à la fidélisation des clients.