Au début du mois de mars, Zoho a donc officiellement ouvert un bureau en France. Les opérations ont été confiées à Thomas Ciezar, nommé responsable marketing France (France marketing country manager), un ex-HP qui avait rejoint Zoho Europe l’été dernier à un poste de développement marketing. Il a pour mission de donner de la visibilité à la marque Zoho en France, de générer des leads et d’accompagner le réseau de partenaires. Il s’appuie sur une deuxième personne, recrutée en janvier dernier, chargée de générer du contenu localisé en français.

La création d’un bureau en France s’inscrit dans la volonté de l’éditeur indien de développer ses activités en Europe, où il compte désormais une dizaine de personnes. Après avoir ouvert son siège européen à Utrecht (Pays-Bas) en avril 2018, l’éditeur s’est attaché à recruter des équipes locales dans chacun des pays qu’il juge stratégiques (La France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne) afin d’accompagner au plus près les partenaires locaux et de leur apporter des contenus localisés. Pour l’instant, il n’est pas prévu d’autre recrutements au sein du bureau français, la priorité étant de mutualiser les fonctions support sur le siège d’Utrecht.

Selon Thomas Ciezar, Zoho va se concentrer en France sur l’alimentation de son réseau de distribution existant en opportunités. L’éditeur revendique une dizaine de partenaires actifs en France, parmi lesquels le plus ancien et le plus développé est ZSphere (voir l’article que nous lui avions consacré en novembre dernier). Le recrutement de nouveaux partenaires ne sera pas une priorité dans un premier temps, même si l’éditeur se dit à l’écoute du marché.

Dans cette perspective, Zoho va s’attacher à participer à des salons. Ce qui lui permet à la fois de travailler sa visibilité et de générer des opportunités. L’éditeur vient ainsi de participer au salon de la relation clients, qui s’est tenu du 9 au 11 avril à la Porte de Versaille à Paris et prévoit de participé à la Retail Week en septembre. En parallèle, Zoho vient d’achever la deuxième édition parisienne de sa conférence utilisateurs Zoholics. Celle-ci s’est tenue le 14 mai au Pavillon de la Chesnaie du Roi au Parc Floral à Paris en présence de 200 participants. Une audience qui a doublé par rapport à la première édition qui s’était tenue en septembre dernier.

Zoho est l’éditeur d’une suite SaaS bureautique et CRM bon marché. S’il est encore peu connu en France, Zoho compte plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 180 pays à travers le monde. La société revendique plus de 6.000 salariés et son revenu annuel, estimé à plus 400 millions de dollars, a progressé de 39 % en 2018. En France, la société revendique 5.000 clients.