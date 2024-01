À l’occasion du CES de Las Vegas, la Wi-Fi Alliance a officiellement lancé sa certification « Wi-Fi 7 Certified ». Une étape qui marque les vrais débuts de la commercialisation de la nouvelle norme de connectivité sans fil.

Côté réseau, dans les allées du CES 2024, on a beaucoup parlé de la nouvelle norme « Wi-Fi 7 » déjà déployée sur certains appareils alors même que la norme n’était pas totalement finalisée.

Désormais, les clients Pro comme grand public, vont pouvoir guetter sur les boîtes des appareils la présence du logo « Wi-Fi 7 Certified ». La Wi-Fi Alliance a en effet profité du CES de Las Vegas pour annoncer le lancement de ses outils et programmes de certification des implémentations de cette nouvelle norme et génération d’appareils compatibles.

«Wi-Fi 7 », de son vrai nom technique « 802.11be« , est le successeur officiel du « Wi-Fi 6E ». Il promet des connexions sans fil encore plus rapides grâce au doublement de la bande passante (de 160 MHz à 320 MHz) et l’adoption de la bande de fréquence 6GHz pour des connexions plus fiables et plus stables. De quoi en théorie atteindre des débits de 40 Gbps bien qu’en pratique la plupart des constructeurs parlent plutôt d’un débit moyen effectif de 6 Gbps (rappelons que la Fibre est en général capée à 1 Gbps dans les foyers).

Cette septième évolution se démarque également par l’adoption du MLO (Multi-Link Operation) qui permet la transmission et la réception en simultané des données grâce à l’usage de plusieurs liens virtuels.

« L’introduction du label ‘Wi-Fi Certified 7’ marque la véritable émergence de la nouvelle génération de connexion Wi-Fi et constitue un accélérateur pour l’adoption massive du Wi-Fi 7 » explique Kevin Robinson, CEO de la Wi-Fi Alliance. « Cette certification souligne notre engagement constant à fournir une technologie de pointe qui redéfinit la façon dont les utilisateurs utilisent le Wi-Fi, en offrant des vitesses plus rapides, une meilleure efficacité et une fiabilité accrue qui élargissent les horizons de ce qui est possible grâce au Wi-Fi. »

Lumen, Ruckus Networks (avec son R770 notamment), Eero (avec son Max 7), ZenWiFi d’Asus, TP-Link (avec ses GE 800 et BE805), Netgear (et son Orbi 970) et d’autres présentent au CES leurs nouveaux routeurs et leurs nouvelles solutions Mesh tous certifiés à la nouvelle norme. Aucun doute l’ère du Wi-Fi 7 a officiellement débuté et ce CES 2024 en est la preuve.

Certains analystes estiment que 233 millions d’appareils compatibles Wi-Fi 7 seront écoulés en 2024. Et plus de 2,1 milliards d’appareils Wi-Fi 7 seront commercialisés d’ici 2028 grâce notamment à l’intégration de cette nouvelle norme dans les smartphones et dans les chipsets PC dès la fin de cette année.