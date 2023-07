Le trafic internet vers ChatGPT a chuté en juin 2023 : moins 10% par rapport au mois précédent. C’est la première fois que le nombre de visites auprès du robot conversationnel (chatbot) diminue depuis son lancement en novembre dernier.

C’était pourtant l’application web à la croissance la plus rapide de toute l’histoire de l’internet, avec 100 millions d’utilisateur·rice·s par mois depuis 2023, selon Similarweb. Le chatbot d’OpenAI a suscité un engouement mondial pour l’intelligence artificielle (IA) générative. L’enthousiasme des débuts commence cependant à s’estomper, y compris aux Etats-Unis, où l’usage a également diminué de 10,3%.

« ChatGPT ne semble plus vouloir continuer de croître », déclare un porte-parole de Similarweb. « Le moteur de recherche Google ne risque pas d’être éclipsé par le site d’OpenAI ».

Difficile à dire s’il s’agit d’un signe d’essoufflement à plus long terme pour les chatbots. Rappelons que beaucoup d’écoles utilisatrices du site ont fermé en juin.

L’étude précise que ChatGPT reçoit plus de trafic que Bing AI, le bot de recherche internet de Microsoft, et que Character.AI, le deuxième site le plus visité de chatbot basé sur l’IA, qui a connu une baisse de 32% par rapport au mois précédent.

Par ailleurs, les eurodéputé·e·s ont approuvé à la mi-juin un projet européen de régulation de l’IA pour limiter les risques liés à l’usage des chatbots de type ChatGPT. L’Union européenne espère ainsi conclure d’ici la fin de l’année le premier règlement au monde visant à encadrer l’usage des technologies s’appuyant sur de l’intelligence artificielle.