Le skipper de l’Île d’Yeu, Benjamin Dutreux, va embarquer le logiciel d’Astrée Software lors de son prochain Vendée Globe, la course de voile en solitaire et sans escale qui débute en novembre tous les quatre ans. Cette technologie vise à lui permettre d’analyser les données enregistrées par capteurs à bord de son voilier Imoca pendant la course et, notamment, de favoriser une moindre consommation énergétique.

« Pour nous, l’intérêt numéro 1 d’analyser toutes ces données est de tendre vers la fiabilité. Le fait de les confronter avec les calculs théoriques des architectes et des ingénieurs, nous permet de déterminer des alarmes cohérentes par rapport à la réalité du terrain, notamment pour ce qui concerne le gréement et les foils. Cela nous permet aussi de définir les temps d’utilisation des panneaux solaires, des hydro-générateurs ou du moteur, et donc de fixer le nombre de litres de gasoil à embarquer. Nous gagnons également en performance pure car elles décortiquent nos réglages et affinent nos données concernant les polaires (prédictions de vitesse, ndlr) du bateau », déclare Benjamin Dutreux (cf. illustration), dans un communiqué.

Pour mémoire, l’éditeur-intégrateur stéphanois Astrée Software est une filiale du nantais 4CAD Group depuis février 2024. Son directeur général est désormais Damien Lyant.

« Les bateaux sont de plus en plus puissants et performants. Ils embarquent toujours plus de technologies », rappelle Stéphane Letheule, le président de 4CAD Group. « Tout au long de leur cycle de vie, tout est optimisé en termes de conception et de simulation ».