SOFTEAM Agency, l’agence digitale de SOFTEAM Group, a remporté le budget du Salon du Bourget pour imaginer et mettre en place la stratégie Social Media de l’événement international de l’aéronautique et de l’espace qui s’est déroulé en juin 2019.

Huit mois avant le début du salon, SOFTEAM Agency a accompagné l’équipe organisatrice dans sa prise de parole digitale sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Snapchat, et autres dispositifs influenceurs.

Les objectifsétaient notamment de :

-Renforcer la notoriété du salon

-Accroître le nombre de visiteurs

-Toucher une nouvelle cible plus familiale et plus jeune.

Pour ce faire, différents dispositifs sociaux ont été mis en œuvre pour animer l’écosystème : jeux-concours ludiques, triptyques, vidéos temps forts, vidéos live, challenges, geofilters, etc. À noter aussi une animation spécifique pendant l’événement, grâce à l’organisation d’une équipe « Social Room » présente sur le terrain et constituée d’un Lead Community Manager, d’un Social Media Reporter (contenus vidéos), d’un Community Manager anglophone pour Twitter et d’un Directeur artistique.

Des résultats notables

Tous réseaux sociaux confondus, l’agence a créé plus de 1000 posts et contenus sur le mois de juin, généré 17,6 M d’impressions, plus de 275 000 interactions, 420 000 clics, 3 M de vidéos vues.Par rapport à l’édition 2017, les interactions Facebook ont augmenté de 121 %, le nombre de J’aime Instagram de 1240 %, le nombre de retweets de 554 %, le nombre de vues YouTube de 107 %.