Le marché des réseaux sécurisés n’est pas aussi résilient que Fortinet l’escomptait. L’action du groupe plongeait de plus de 15% vendredi à un plus bas annuel, au lendemain de la publication de résultats décevants du troisième trimestre et de perspectives mitigées pour le suivant.

Le groupe californien a enregistré un chiffre d’affaires de 1,33 Md$, en hausse de 16% sur un an, ce qui marque un net ralentissement par rapport à la croissance de 33% un an plus tôt ou même de 25% du second trimestre. Son directeur financier Keith Jensen a déclaré lors de l’appel sur résultats que Fortinet continue « d’observer un contrôle accru des transactions et des cycles de vente plus longs, ce qui limite les résultats à court terme. »

Les résultats sont plombés par la vente des produits qui reculent de 0,6% à 465 M$ tandis que les services continuent de progresser rapidement, avec une hausse de 27,6% à 868 M$.

Fortinet a déclaré vouloir se concentrer davantage sur des domaines à croissance plus rapide, tels que les services d’accès à distance sécurisés (SASE) et les plateformes de sécurité opérationnelle (SecOps). Ces marchés devraient croitre respectivement de 20% par an et 14% par an jusqu’en 2027. Le SASE représente actuellement 20% des activités de Fortinet et la SecOps 10%.

70% de l’activité de Fortinet repose actuellement sur le marché des réseaux sécurisés (pare-feux, commutateurs, passerelles…), qui devrait lui croitre de 9% par an jusqu’en 2027. A cette date, il devrait atteindre 86 Md$ contre 36 Md$ pour le SASE et 78 Md$ pour la SecOps.

« Nous prévoyons une croissance limitée à court terme sur le marché des réseaux sécurisés », a admis Ken Xie, dirigeant de Fortinet lors de ses échanges avec les analystes.

Pour le trimestre en cours, Fortinet prévoit un chiffre d’affaires entre 1,38 et 1,44 Md$, sous les attentes de 1,5 md$ des analystes. Ces perspectives ont également impacté les concurrents de Fortinet, notamment Palo Alto Networks dont l’action baissait de plus de 3% vendredi.