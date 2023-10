Pour répondre tout à la fois aux enjeux d’agilité et de sécurité sur le marché français et européen, IMS Networks étend son offre de service avec une nouvelle plateforme SASE ‘as a service’ de confiance basée sur la technologie Fortinet. Le groupe français spécialisé dans l’infogérance d’infrastructures réseaux et de services de cybersécurité depuis 1997, héberge et opère sa plateforme en France.

Plateforme SASE de confiance : un renfort à la Directive NIS 2

IMS Networks a mis sur pied une offre de service SASE (Secure Access Service Edge) qui combine une plateforme technologique hébergée dans l’infrastructure cloud d’IMS Networks en France, et un service opéré par des experts au sein de son centre de supervision en France, NSOC (Network Security Operation Center).

Cette plateforme “as a service” embarque des fonctionnalités de connectivité de type SD-WAN mais aussi de sécurisation des accès cloud tels que ZTNA, CASB, SWG complètement intégrés nativement dans la technologie Fortinet, le leader mondial de la cybersécurité favorisant la convergence des réseaux et de la sécurité, avec lequel IMS Networks collabore depuis 2013.

Le SASE est un impératif stratégique pour harmoniser et renforcer la cybersécurité dans les réseaux d’entreprises et des administrations tel que la directive NIS2 l’ambitionne.

Avec l’avènement du télétravail, de la collaboration inter-sites, et de la migration des applications dans le cloud, les organisations ont besoin d’un accès immédiat et ininterrompu aux ressources et aux données – y compris aux applications critiques – quel que soit l’emplacement de leurs utilisateurs.

Face à ces nouvelles pratiques, les directions des systèmes d’information doivent faire évoluer leurs outils numériques et résoudre les problèmes d’expansion rapide de la surface d’attaque et de protection des données.

Le SASE fait la promesse de répondre à ces enjeux.

Avec la première plateforme SASE de confiance basée sur la technologie Fortinet, opérée et hébergée en France, IMS Networks innove en proposant d’apporter sa brique à l’édifice en répondant aux nouvelles exigences tant sur le plan de la confiance que sur le plan économique avec un modèle de tarification simple et prédictif pour des entreprises de taille intermédiaire et des organisations publiques.

La force d’IMS Networks pour lancer un service SASE de confiance

IMS Networks dispose d’infrastructures solides en France avec ses « PoP » (Point of Presence) disséminés un peu partout sur le territoire. Avec sa plateforme SASE cloud de confiance hébergée en France, la société française IMS Networks garantit qu’aucune agence gouvernementale étrangère n’est autorisée à accéder à des données sensibles dans le cadre d’enquêtes de sécurité nationale. Cela est conforme aux lois et réglementations européennes sur la protection de la vie privée, telles que le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et la NIS2.

Dans le cadre de son service managé, la plateforme SASE intégrant des fonctionnalités, réseau et sécurité, dans le cloud pilotée et administrée par des experts basés en France disposant de compétences télécoms et de cybersécurité.

« Il s’agit de la première plateforme de ce type en France. IMS Networks et ses équipes se réjouissent d’apporter ainsi leur contribution à la souveraineté et au développement de la confiance numérique pour répondre aux besoins des entreprises dans un contexte de renforcement de la sécurité des données au niveau européen avec notamment NIS 2 et RGPD », explique Thierry Bardy, Président d’IMS Networks.

« Nous sommes ravis de travailler avec IMS Networks pour donner vie à la première plateforme SASE de France basée sur nos solutions. Aujourd’hui, une approche SASE permet aux organisations de demander un accès sécurisé quel que soit l’endroit où se trouvent leurs utilisateurs, leurs charges de travail, leurs appareils ou leurs applications. Cela devient un avantage crucial pour assurer la sécurité des travailleurs à distance », ajoute Claire Souhaut, Country Manager France, Fortinet.