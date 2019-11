L’annonce de la vente probable de Tech Data au fonds de capital-investissement Apollo Global Management suscite inquiétudes mais aussi espoirs chez les partenaires américains du grossiste révèle CRN qui a mené l’enquête. Pour rappel Tech Data est endetté à hauteur de 1,3 milliard de dollars.

« Chaque fois qu’une société de capital-investissement intervient pour reprendre une organisation comme celle-ci, elle se concentre sur une chose et une seule : la rentabilité », résume un très important revendeur new yorkais. « Les marges sont maigres dans la distribution. Un demi-point de base est ce qui fait la différence entre travailler avec un distributeur et un autre, en particulier pour les acteurs de volume tels que nous. » Il craint par ailleurs que la sécurisation et la protection contre les contrefaçons de la chaîne logistique soit allégée afin de réaliser des économies.

Des craintes battues en brèche par Martin Wolf, président du cabinet de conseil spécialisé dans la distribution martinwolf M & A Advisor, qui rappelle qu’Apollo a une grande expérience du marché technologique. « On entend l’argument selon lequel, parce qu’ils ont beaucoup de dettes, ils devront augmenter les prix », explique-t-il. « Je ne le crois pas. Je pense qu’ils vont éliminer les éléments que les partenaires ne veulent pas payer et inclure cela dans le prix. Je pense que cela va améliorer la tarification de Tech Data. C’est une bonne affaire pour les partenaires ». Il estime qu’Apollo va repartir sur des bases vierges et calibrer l’activité afin de générer plus de valeur. « Cela signifie que vous obtiendrez des prix plus bas, des coûts plus bas et un meilleur service pour tous les clients de ce secteur. Cela va forcer tout le monde à monter en puissance. » Un avis partagé par un partenaire floridien du grossiste. « L’investissement d’Apollo dans Tech Data rendra celui-ci plus compétitif. Cela le met dans une meilleure position », explique-t-il avant d’ajouter que cet opération démontre la rentabilité du marché des solutions et services technologiques.