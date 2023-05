Dans le cadre du plan France Relance, plusieurs appels à projets ont été lancés pour soutenir le développement et la diffusion des technologies d’IA en France. Le spécialiste des semi-conducteurs Kalray, basé à Grenoble, annonce que le projet IP-Cube dont il est porteur, est lauréat de l’appel à projet « Maturation technologique et démonstration de solution d’intelligence artificielle embarquée ».

Le projet IP-CUBE, d’un montant de plus de 35 millions d’euros, vise à créer les bases d’un écosystème semi-conducteur français dans le domaine du Edge Computing et de l’IA embarquée. Kalray est associé pour ce projet à Arteris, Secure-IC et Thales. Il doit soutenir le développement des prochaines générations de processeurs DPU (Data Processing Unit) de Kalray, des NoC (Network-On-Chip) d’Arteris, des puces de sécurité intégrée de Secure-IC et des composants basse consommation basés sur RISC-V de Thales.

« Nous sommes très heureux que le projet IP-CUBE ait été retenu. Il va nous permettre non seulement de financer une partie significative des développements de notre 4ème génération de processeur DPU, mais aussi de développer, en collaboration avec nos partenaires, le savoir-faire et les technologies françaises dans les domaines stratégiques du semi-conducteur autour des applications d’IA », commente dans un communiqué Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray.

Le traitement de l’IA embarquée et du Edge computing nécessitent de nouveaux types de processeurs et de nouvelles technologies dans le monde du semi-conducteur, afin de traiter et d’accélérer les algorithmes d’IA et répondre à de nouveaux défis technologiques : puissance de calcul, mais aussi faible consommation d’énergie, faible latence et sécurité. Des défis auxquels entendent répondre les acteurs du projet IP-Cube.

En plus de cet appel à projet sur les systèmes d’IA embarqué, France 2030 prévoit deux autres dispositifs consacrés à l’IA de confiance et à l’IA au service de la transition écologique et des enjeux des territoires pour un montant total de 120 millions d’euros.