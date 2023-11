Selon l’analyste Trendforce, le prix de la DRAM mobile devraient augmenter de 13 à 18% au cours du quatrième trimestre 2024 tandis que le prix de la mémoire flash NAND devrait augmenter de 10 à 15%. Cette tendance à la hausse se poursuivra au premier trimestre 2024, selon le cabinet.

Gartner prévoit également que le marché des mémoires va rebondir en force dès le début de l’année prochaine.

Chez Samsung, les ventes de mémoires comptent pour 1,13 milliard de dollars du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 qui s’élève à 49,67 milliards de dollars. Les revenus du fabricant viennent de chuter de 12,2% par rapport à l’année précédente mais ont augmenté de 12,3% par rapport au trimestre précédent. L’entreprise estime que le marché des mémoires a atteint son point le plus bas. Elle s’attend désormais à ce qu’il se reparte progressivement car « les stocks excédentaires ont été éliminés et les produits plus avancés et de plus haute densité arrivent sur le marché ».

Samsung prévoit d’ailleurs de doubler sa capacité de production de puces IA avancées. « En 2024, la diffusion de l’IA sur les appareils devrait fournir un élan supplémentaire alors que la demande de serveurs se redresse progressivement et que la mémoire à haute densité reste la tendance », estime Jaejune Kim, le vice-président exécutif chargé des mémoires chez Samsung.