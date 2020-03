Le bon pilotage des activités des entreprises de services se positionne indiscutablement comme un challenge de tous les jours pour ce type de sociétés. Évoluant sur un marché fortement concurrentiel, ces entreprises doivent faire face à de nombreux défis pour rester compétitives et apporter toujours plus de qualité de service au client. C’est dans ce contexte que ces dernières doivent repenser en profondeur leurs processus de gestion traditionnels et se tourner vers le digital et des systèmes de plus en plus intégrés prenant en compte leurs attentes métiers.

Une approche toujours plus intégrée

L’un des piliers de la réussite d’une entreprise de services est donc, au-delà de la qualité de son offre et de son expertise, d’avoir une parfaite visibilité et maitrise de ses activités : gérer efficacement les ressources, proposer des formules de travail flexibles, déployer un système de facturation transversale performant, etc. Ce faisant, l’entreprise peut gagner en performance et insuffler toujours plus d’agilité dans son mode de fonctionnement.

C’est précisément dans ce contexte qu’un ERP métier apporte de nombreux bénéfices. En centralisant toutes les opérations de gestion en un point unique, il permet d’industrialiser et de fiabiliser de nombreuses tâches tout en libérant un temps précieux pour les collaborateurs.

Bien gérer ses ressources pour gagner en performance

La gestion des ressources est surement le point clé que les entreprises de services doivent piloter avec la plus grande finesse. Ainsi, il est indispensable de bénéficier d’une vue d’ensemble précise et synthétique des disponibilités des collaborateurs et de leur charge de travail. Dès lors, il sera possible d’affecter les bonnes ressources aux projets, et ce au juste prix. Un ERP permet donc de piloter efficacement ses équipes et de connaitre l’avancement de leurs missions pour répondre toujours mieux aux attentes des clients.

Accéder enfin à une vision consolidée de son activité

L’ERP est donc un moyen efficient de consolider tous les systèmes et bases de données hétérogènes en un seul et unique environnement. Il est alors possible d’accéder à une représentation fidèle de la réalité et d’évaluer ses progrès et sa réussite d’une manière cohérente, pour mieux se concentrer sur son activité et améliorer ses performances opérationnelles. On notera également que la notion d’ergonomie est essentielle et doit permettre aux opérationnels d’évoluer simplement dans un environnement intuitif pour prendre rapidement les bonnes décisions.

Centralisation des informations, prise en compte des spécificités métier, meilleur pilotage des ressources et suivi de l’activité sont autant d’éléments que les entreprises de services doivent prendre en compte. Ce faisant, elles pourront se distinguer, renforcer leur qualité de service et devenir les championnes de leur secteur.

Philippe Pasco, Business Development Director, Hitachi Solutions France