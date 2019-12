Depuis plus de 30 ans, les logiciels ERP se sont largement diffusés au sein des entreprises. Ces logiciels de gestion, également appelés PGI, ne cessent d’évoluer pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Sur la base d’innovations importantes qui vont se poursuivent durablement, le choix d’un nouveau logiciel ERP en 2020 va s’appuyer sur plusieurs critères et notamment une relation étroite entre l’utilisateur et l’éditeur. Voici quelques critères fondamentaux pour mettre en œuvre un nouvel ERP en 2020.

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX DES ENTREPRISES

Choisir un logiciel ERP en 2020 permettra de répondre aux nouveaux enjeux des entreprises. Le logiciel ERP de 2020 va devoir gérer une quantité de données de plus en plus importante provenant de sources hétérogènes. De plus, il devra prendre en compte les aspects liés à l’iOt qui joue un rôle-clé au sein de certains processus opérationnels et qui se positionne comme un récepteur de données. L’enjeu est également de pouvoir relier cet ERP à différentes applications pour obtenir plus de bénéfices opérationnels. Enfin, l’intégration de l’intelligence artificielle reste primordiale pour recueillir un maximum d’informations et être force de propositions dans certaines tâches.

PRENDRE LE VIRAGE DU SAAS ET DU CLOUD

Basé historiquement sur la vente d’une licence d’exploitation, l’ERP se porte désormais sur un modèle de location. Plutôt que de laisser à l’entreprise la charge de supporter la structure de l’ERP, la solution d’un hébergement sur un cloud privé ou public est aujourd’hui une bonne orientation. De plus, le cloud est une solution sécurisée grâce à une réglementation très stricte.

JOUER LA CARTE DE LA MOBILITÉ

Les nouvelles méthodes de travail évoluent et demandent d’avoir un accès nomade aux informations délivrées par l’ERP. L’accessibilité à ses informations doit être rapide et sans faille. Cette évolution offre un double gain à l’entreprise. Tout d’abord, un gain de place avec l’utilisation d’un smartphone ou d’une tablette plutôt que d’un ordinateur portable. Puis un gain de temps, permettant un travail hors des murs de l’entreprise. Cette utilisation du logiciel sur des environnements mobiles permet de dégager de nouveaux bénéfices pour l’entreprise.

UNE PLACE DE PLUS EN PLUS GRANDE DU COLLABORATIF

Ces dernières années, le logiciel ERP a évolué pour faciliter le travail collaboratif. Il intègre aujourd’hui des fonctionnalités qui permettent d’interagir avec le client, les partenaires ou les collaborateurs. Ce faisant, un volume important d’informations est recueilli pour être traité, analysé et restitué. L’apparition et la mise en place d’un réseau collaboratif vont favoriser le travail d’équipe et dynamiser la productivité de toute l’entreprise.

UNE RELATION DE PROXIMITÉ AVEC LES ÉDITEURS

Choisir son ERP en 2020 demande de disposer d’une solution adaptée à la typologie de l’entreprise et à son mode de fonctionnement. Aujourd’hui, il est essentiel d’avoir unerelation de proximité avec l’éditeur du logiciel sélectionné. Ainsi, il sera possible de personnaliser l’offre pour proposer des paramétrages adaptés aux attentes de l’entreprise.

Pour bien choisir son nouveau logiciel ERP en 2020, l’entreprise doit donc repenser son approche historique et mettre le cap sur l’innovation. Une approche cloud, un accès mobile, un système collaboratif, le logiciel ERP devient un véritable outil de productivité pour l’entreprise.

Par Thibault Finck chez CELGE.fr