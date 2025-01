Le marché du SASE (Secure Access Service Edge) est en plein essor et devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de 28,6% au cours des cinq prochaines années, selon le cabinet d’études IDC.

Pour mémoire, le SASE est une combinaison de Network-as-a-Service (NaaS) et de Security-as-a-Service (SECaaS). Il fait converger les fonctions de réseau et de sécurité dans une architecture cloud unifiée, pour passer d’une approche centrée sur le trafic à une architecture centrée sur l’identité. Le SASE met l’accent sur la convergence des technologies de réseau telles que le SD-WAN et des technologies de sécurité de réseau telles que le SSE (Security Service Edge). Il peut s’adapter avec souplesse aux nouvelles architectures de réseau, gérer de manière centralisée les politiques de sécurité et fournir aux entreprises des services de sécurité de réseau souples et robustes.

Depuis que le télétravail est devenu monnaie courante, les employé·e·s ont besoin d’accéder à des ressources internes de leur entreprise à partir de divers endroits : de leur domicile ou en déplacement. Avec la technologie SASE, ils sont authentifiés par le client SASE via une architecture de confiance zéro qui garantit un accès sécurisé aux ressources de l’entreprise depuis n’importe quel endroit. Le SASE permet également une allocation fine des droits d’accès aux applications en fonction des rôles des utilisateur·rice·s et de leurs départements. Les données sont sécurisées lors de leur transmission avec des fonctions telles que la prévention de la perte de données (DLP). Si l’entreprise déploie un SD-WAN, elle peut également optimiser les performances du réseau et allouer intelligemment la bande passante pour assurer le bon fonctionnement des services.

Dans un scénario de réseau à succursales multiples, les filiales n’ont qu’à déployer un dispositif d’accès pour s’interconnecter efficacement avec le siège, le centre de données et le cloud public. Le SD-WAN peut également sélectionner intelligemment le chemin optimal afin de réduire la latence du réseau et améliorer l’efficacité de la transmission des données.

Selon Chen Yuanshi, directeur de recherche chez IDC, déployer du SASE dans l’entreprise va devenir une des fortes tendances technologiques de 2025.