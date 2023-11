Après 27 mois consécutifs de baisse, les ventes de smartphones ont augmenté de 5% en glissement annuel sur le mois d’octobre, selon les dernières données du cabinet Counterpoint Research. Les ventes étaient passées dans le rouge en juin 2021 et l’étaient restées en raison de la baisse de la demande et des problèmes de pénuries de composants, d’accumulation des stocks et d’allongement des cycles de remplacement. Le lancement de l’iPhone 14 au 3ème trimestre 2022 avait entrainé un rebond mais insuffisant pour repasser dans le vert.

Le lancement plus tardif cette année de l’iPhone 15 a joué un effet de comparaison favorable à la reprise du marché en octobre. Elle est tirée cependant par les pays émergents, Chine, Inde et région Moyen-Orient et Afrique (MEA) en tête, alors que les marchés développés plus saturés sont plus lents à se redresser. Mais le cabinet estime que le redressement est enclenché et prévoit un 4ème trimestre 2023 en croissance et une reprise progressive sur les suivants.

Sur le trimestre écoulé, Samsung domine avec une part de marché de 20%, suivi d’Apple avec 16% et des marques chinoises Xiaomi (12%), Oppo (10%) et Vivo (8%).

Canalys avait relevé pour sa part, dans son rapport du 3ème trimestre, une contraction de 1% du marché mondial à 294,6 millions d’unités mais en tablant également sur une reprise et une croissance modeste en 2024.