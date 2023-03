A l’instar de celui des PC, le marché mondial des écrans a lourdement décroché sur le dernier trimestre de 2022. Avec 30,5 millions d’unités livrées, il accuse une baise de 18,3% par rapport au quatrième trimestre 2021. C’est le volume le plus faible enregistré par IDC depuis qu’il a initié le suivi du marché en 2008 soit presque 15 ans. Même cause, même effet, avec un environnement économique déprimé qui a asséché la demande des consommateurs et des entreprises.

Au niveau des acteurs, Dell domine largement avec une part de marché qui est restée égale ou supérieure à 20% tout au long de l’année 2022, tandis que celles de HP et Lenovo évoluent dans un canal entre 10% et 13%. TPV et Samsung suivent et fluctuent autour de 10%.

Le décrochage du T4 entraine une baisse de 5,9% pour l’ensemble de l’année 2022. Elle clôt la phase d’expansion sans précédent initiée avec le besoin massif en équipements au début de la pandémie. « Le volume annuel était en moyenne d’environ 125 millions avant le COVID-19, puis a grimpé à plus de 135 millions pour chacune des trois dernières années », souligne Jay Chou, analyste chez d’IDC. Avec des stocks importants et une demande faible, la contraction devrait encore s’accentuer en 2023 avec une baisse attendue de 9,8%, ce qui devrait conduire à un point bas proche de 120 millions d’unités.

Le marché devrait ensuite repartir de l’avant en 2024 avec des livraisons qui devraient progresser de plus de 4% d’une année sur l’autre. « Les consommateurs et les entreprises adaptent leurs priorités mais nous restons confiant qu’une grande partie de la base installée, récemment agrandie, sera incitée à se mettre à niveau dans les années à venir », conclut l’analyste d’IDC.