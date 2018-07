Avec 16,6 millions d’unités livrées au deuxième trimestre, le marché EMEA du PC (desktops, notebooks et stations de travail) a bénéficié d’une croissance annuelle de 4,1% rapporte IDC. Dopé par le renouvellement des équipements, le marché professionnel enregistre une progression de 8,6% tandis que le marché grand public affiche une baisse modérée de 0,8% atténuée par les ventes en prévision de la rentrée des classes et la demande croissante de PC de jeux.

Après un premier trimestre stable, les livraisons de desktop (+4,7%) ont progressé grâce au marché professionnel. Il en va de même pour les ventes de notebooks (+2,0%), dont c’est le deuxième trimestre de croissance.

Si l’on s’en tient uniquement à l’Europe de l’Ouest, le marché du PC a enregistré une hausse de 2,9%. La mobilité qui se développe en entreprise a été le moteur des ventes de notebooks qui progressent de 4,2%. Les ultraportables et les convertibles sont quant à eux privilégiés par les consommateurs. Grande stabilité en revanche pour les desktops.

Si l’on se limite au monde de l’entreprise, on constate une hausse des livraisons de 9,2% en Europe de l’Ouest, toutes les catégories de produits enregistrant une progression dans la région. La croissance des livraisons a été particulièrement importante en Europe du Nord, le Benelux, les pays nordiques, le Royaume-Uni et l’Irlande affichant une croissance à deux chiffres.

« La rentrée des classes et l’adoption de Windows 10 dans le monde de l’entreprise, depuis les entreprises moyennes jusqu’aux très grandes entreprises, ont tiré les ventes professionnelles ce trimestre », commente dans un communiqué Liam Hall, chargé de recherche au cabinet. « Les renouvellements anticipés d’équipements, qui succèdent au cycle important de rafraîchissement de 2014 causé par la fin du support de Windows XP, ainsi que les préoccupations émergentes en matière de sécurité ont sérieusement contribué aux performances globales du marché. »

En revanche, le marché grand public enregistre une baisse de 5,6% causée par sa saturation. L’intérêt pour le gaming ainsi que des ventes importantes en prévision de la rentrée des classes constituent des poches de croissance qui permettent de limiter la casse. Le Benelux est la seule sous-région où les ventes sont stables, alors que les autres sous-régions enregistrent une baisse des livraisons.

Du côté des constructeurs, on constate une croissance du top 3 des fournisseurs, qui représentent 64% des livraisons au deuxième trimestre.

En croissance de 1,8%, HP Inc. conserve sa position de tête et s’arroge 28,3% de part de marché. Ses résultats sont à mettre au crédit des notebooks et, dans une moindre mesure, aux desktops.

Lenovo (y compris Fujitsu) sécurise sa deuxième place avec 22,2% de part de marché grâce à ses performances dans le secteur professionnel.

Avec une part de marché de 13,5% (+1,3%), Dell conserve sa troisième position à la faveur de bonnes ventes aussi bien sur le marché professionnel que sur le marché grand public.

Profitant des achats réalisés par le grand public en prévision de la rentrée des classes, Acer renoue avec la croissance (+2,7%) après trois trimestres consécutifs de baisse, ce qui lui permet de conserver 9,1% de part de marché.

Enfin, Asus clôture ce top 5 avec une part de marché de 7,5% en recul de 2,3% sur un an.