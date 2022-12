Le marché du cloud public devrait franchir la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars de revenus d’ici 2026 prédit Forrester. Après une décennie de croissance à plus de 30%, le cabinet d’études prévoit que la croissance va ralentir mais rester supérieure à 20% dans les 4 prochaines années, permettant au marché de plus que doubler par rapport aux 446 Md$ de 2022.

Pour son étude, Forrester a fait le choix de segmenter le marché en distinguant les services d’infrastructure, les services de base de données et d’analyse, les services de développement et enfin les applications cloud.

Les services d’infrastructure devraient représenter près de la moitié du marché à l’horizon 2026 avec 496 Md$ de revenus. Vu le montant des investissements nécessaires, seuls AWS, Google, Microsoft et Alibaba seront en mesure de rivaliser estime Forrester. « Dans le même temps, l’infrastructure de base se standardise autour du projet open source Kubernetes, ce qui pousse les hyperscalers à innover plus haut dans la pile », estime Lee Sustar, analyste principal chez Forrester. « L’infrastructure de base continuera de représenter une part importante des revenus du cloud, mais elle est moins une source de profit qu’un moyen de capturer les clients et de les déplacer vers des services plus chers », souligne-t-il.

Pour rester rentables, les principaux acteurs du cloud d’infrastructure devront donc investir dans des services plus premium. Avec la forte demande autour de l’IA/ML (Intelligence artificielle et apprentissage automatique), ils trouveront un relais de croissance dans les services de base de données et d’analyse, qui tripleront pour atteindre 89 Md$ d’ici 2026. Les services pour les équipes de développement seront également porteurs avec des revenus estimés à 51 Md$.

Forrester prévoit enfin que le marché des applications atteindra 397 Md$ en 2026. Le cabinet s’attend à un taux de croissance plus lent en raison de la saturation du marché, ce qui n’empêchera pas une bataille concurrentielle féroce entre les hyperscalers et les acteurs qui dominent le monde du SaaS.

« Avides de revenus pour alimenter leurs expansions, les hyperscalers toléreront, voire adopteront, des écosystèmes de partenaires qui peuvent les aider à créer des clouds industriels pour concurrencer les plates-formes SaaS personnalisables », prédit Lee Sustar. Et s’ils ne peuvent les battre, ils chercheront au moins à rester maitres du jeu sur l’hébergement des plateformes SaaS.