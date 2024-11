Avec la vague de l’IA générative, l’horizon reste radieux pour le cloud public. Selon Gartner, les dépenses des organisations consacrées aux services de cloud public devraient augmenter dans le monde de 21,5% en 2025 pour atteindre 723,4 milliards de dollars, contre 595,6 milliards de dollars en 2024. La croissance serait ainsi supérieure de plus de deux points aux 19,2% enregistrés en 2024.

« L’utilisation des technologies d’IA dans les opérations informatiques et commerciales accélère sans cesse le rôle du cloud computing dans le soutien des opérations et des résultats commerciaux », observe Sid Nag, analyste chez Gartner. « Les cas d’utilisation du cloud continuent de se développer avec une concentration croissante sur les environnements distribués, hybrides, cloud natifs et multicloud pris en charge par un cadre cross-cloud. »

Gartner prédit que 90 % des organisations adopteront une approche de cloud hybride d’ici 2027. Le cabinet d’études considère d’ailleurs que le principal défi en matière d’IA générative l’an prochain portera sur la synchronisation des données dans l’environnement de cloud hybride.

Bien que le logiciel en tant que service (SaaS) soit et restera le plus grand segment de marché pour atteindre 299 milliards de dollars en 2025, l’infrastructure en tant que service (IaaS) devrait connaitre la croissance la plus rapide (+24,8%), devant le PaaS (+21,6%) et le SaaS (+19,2%).

Gartner relève un intérêt croissant pour les services d’infrastructure et de plateforme cloud (CIPS), où les capacités IaaS et PaaS sont fournies sous forme de services cloud intégrés. Les dépenses pour ce type de services devraient augmenter de 24,2 % en 2025 pour atteindre 301 milliards de dollars.

« Les organisations choisissent CIPS parce que les charges de travail d’aujourd’hui sont complexes et qu’elles recherchent des plateformes intégrées pour simplifier le développement, le déploiement et les opérations », commente l’analyste du Gartner.