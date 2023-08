Les signes de croissance reviennent pour les PC. Selon le suivi trimestriel mondial des appareils informatiques personnels d’IDC, les expéditions de PC devraient reprendre leur croissance interrompue en 2022 à partir de l’année prochaine. IDC prévoit une progression de 3,7% pour atteindre 261,4 millions d’unités. Un volume supérieur aux 259,6 millions de 2018, mais toujours inférieur au niveau de 2019.

« L’industrie est toujours confrontée à des défis, notamment des inquiétudes concernant le cycle de renouvellement du marché grand public, les entreprises qui repoussent leurs achats et les budgets d’éducation qui ne rebondissent pas sur de nombreux marchés », commente IDC. En conséquence, les livraisons de PC devraient continuer de reculer sensiblement cette année (-13,7%) pour atteindre 252 millions d’unités.

2023 restera comme l’année de la plus forte baisse annuelle des expéditions de PC grand public depuis la création de la catégorie, souligne IDC.

Sur le segment professionnel, IDC note plusieurs tendances : la progression d’AMD et Apple qui ont atteint respectivement 11% et 5% de parts de marché en 2022, l’avènement de l’IA générative qui va contraindre les entreprises à faire des arbitrages budgétaires, et la transition vers les environnements de travail à distance qui demeure d’actualité.

Il est aussi important de se rappeler que la fin du support de Windows 10 interviendra en 2025 et que cela entraînera une vague de renouvellement dans les entreprises. Enfin, « il semble clair qu’Apple voit une opportunité de poursuivre sa croissance sur le segment professionnel et ce sera un angle à surveiller de près à l’avenir », analyse IDC.