Le spécialiste de la cybersécurité Fortinet a publié des résultats supérieurs à sa fourchette de prévisions au troisième trimestre et relevé ses objectifs de revenus et de marge opérationnelle pour le reste de l’année. Le chiffre d’affaires du groupe a atteint 1,5 Md$, en hausse de 13% sur un an. La marge brute s’établit à un niveau record de 83% et la marge opérationnelle de 31%. Le groupe engrange 539 M$ de bénéfices contre 322 M$ un an plus tôt.

Malgré un environnement économique toujours contrasté, Fortinet a clos une séquence de cinq trimestres consécutifs de baisse sur la vente de produits. Les revenus étaient en hausse de 2% au troisième trimestre à 473 M$, tandis que les revenus des services maintenaient une forte croissance, avec une hausse de 19% à 1,03 Md$.

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats, Keith Jensen, directeur financier de Fortinet, a déclaré que la reprise actuelle des pares-feux allait s’accentuer avec un important cycle de rafraîchissement débutant en 2025 et avec un nombre record de pares-feux, notamment de milieu de gamme, arrivant en fin de vie en 2026.

Fortinet a aussi fait part d’une forte demande pour ses solutions SaaS. Le segment des opérations de sécurité (SecOps) a été le pilier à la croissance la plus rapide (+32 %) et représente 10,5 % de l’activité globale. Les facturations Unified SASE sont en hausse de 1,5 point et représentent 23 % de l’activité.

« Nos investissements dans les marchés en croissance rapide du SASE unifié et des opérations de sécurité ont généré de solides résultats alors que nous avons continué à gagner des parts de marché dans les réseaux sécurisés », s’est félicité Ken Xie, fondateur et PDG de Fortinet, dans un communiqué.

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, Fortinet a légèrement ajusté ses prévisions de revenus à la hausse, estimant que les revenus atteindront entre 5,86 et 5,92 Md$, au lieu d’une précédente prévision entre 5,8 à 5,9 Md$. La marge opérationnelle (non Gaap) est attendue entre 32,9% et 33,9%, contre une précédente prévision entre 30% et 31,5%.