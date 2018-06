Les revenus provenant des produits d’infrastructure (serveurs, stockage et commutateurs Ethernet) destinés au cloud a grimpé de 45,5% sur un an pour atteindre 12,9 milliards de dollars au premier trimestre indique IDC.

Le chiffre d’affaires des infrastructures pour le cloud public a plus que doublé au cours des trois dernières années pour atteindre 9,0 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 55,8% sur un an. Du côté du cloud privé, la croissance est plus modeste. Elle est de 26,5% pour générant 3,9 milliards de dollars.

Les revenus provenant des deux clouds combinés pesaient au 31 mars 46,1% des dépenses d’infrastructure IT mondiales, contre 41,8% un an plus tôt.

Sur l’ensemble de l’année le montant des dépenses d’infrastructure cloud devrait atteindre 57,2 millions de dollars, soit une croissance de 21,3% par rapport à 2017.

Représentant 53,9% des dépenses globales en matière d’infrastructures, le chiffre d’affaires des infrastructures IT traditionnelles a quant à lui progressé de 22,0% à 15,1 milliards de dollars, marquant ainsi l’arrêt d’une décrue observée au cours de ces dernières années.

« L’extension des datacenters hyperscales et le rafraîchissement des équipements ont continué à tirer la croissance des infrastructures IT pour le cloud au cours du premier trimestre », commente dans un communiqué Kuba Stolarski, directeur de recherche en charge des plateformes et technologies d’infrastructure chez IDC. « Alors que tous les segments d’infrastructures poursuivent leur solide croissance, c’est le cloud public qui progresse le plus. IDC estime que cette tendance va se poursuivre d’ici la fin de l’année 2018. Les initiatives en faveur de la transformation digitale telles que l’edge computing et le machine learning apportent aux entreprises de nouvelles charges de travail dans le cloud, stimulant la demande pour des configurations à plus forte densité en termes de noyaux, de mémoire et de stockage. Si les technologies des systèmes continuent à évoluer vers des ressources mises en commun et des infrastructures composables, l’émergence de ces charges de travail de nouvelle génération entraînera une nouvelle croissance nette au-delà des charges de travail traditionnelles des entreprises. »

Toutes les régions ont enregistré une croissance des infrastructures cloud à deux chiffres eu premier trimestre. Avec +74,7%, la croissance la plus forte est celle de l’Asie/Pacifique (Japon exclu), on trouve ensuite les Etats-Unis (+43,6%) le Moyen-Orient et l‘Afrique (+42,3%), l’Europe Centrale et de l’Est (+39,2%), l’Amérique Latine (+37,7%), le Canada (+29,4%), l’Europe de l’Ouest (+ 26,1%) et le Japon (+15,0%).

Du côté des constructeurs, grâce à une croissance de ses ventes de 68,3% Dell détient une part de marché de 15,9%, devant HPE/New H3C Group 11,5% (+27,2%), Cisco 7,2% (+11,4%). Bénéficiant d’une croissance de 176,5%, ce qui lui octroye une part de marché de 4,1%, Inspur s’installe à la quatrième place du Top 5 au détriment de l’ancien titulaire Huawei, lequel, malgré une croissance de 67,1% doit se contenter d’une part de marché de 3,5%.

Top Companies, Worldwide Cloud IT Infrastructure Vendor Revenue, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q1 2018(Revenues are in Millions) Company 1Q18 Revenue (US$M) 1Q18 Market Share 1Q17 Revenue (US$M) 1Q17 Market Share 1Q18/1Q17 Revenue Growth 1. Dell Inc $2,049 15.9% $1,217 13.7% 68.3% 2. HPE/New H3C Group** $1,483 11.5% $1,166 13.2% 27.2% 3. Cisco $923 7.2% $828 9.3% 11.4% 4. Inspur* $533 4.1% $193 2.2% 176.5% 4. Huawei* $453 3.5% $271 3.1% 67.1% ODM Direct $4,503 34.9% $2,899 32.7% 55.3% Others $2,952 22.9% $2,286 25.8% 29.1% Total $12,896 100.0% $8,861 100.0% 45.5% IDC’s Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Q1 2018

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide cloud IT infrastructure market when there is a difference of one percent or less in the vendor revenue shares among two or more vendors.

** Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from Q2 2016 and going forward.