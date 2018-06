Les dépenses en matière d’IoT vont croître en moyenne de 13,6% d’ici 2022 pour atteindre 1,7 billion de dollars (1.700 milliards de dollars) à cette échéance croit savoir IDC. De nouvelles offres de logiciels analytiques, le cloud et les services IT et professionnels au développement rapide sont à l’origine de cette poussée. « Le marché de l’IoT est à un tournant, les projets passent de la preuve de concept à des déploiements commerciaux », explique dans un communiqué Carrie MacGillivray, vice-présidente en charge de l’internet des objets chez IDC. « Les organisations souhaitent développer leurs investissements pour étendre leurs projets, générant des dépenses en matériel, logiciels, services et connectivité afin d’activer les solutions IoT. »

Selon les prévisions du cabinet, ce sont les consommateurs qui vont générer le plus de dépenses avec un taux annuel moyen (CAGR) de 19%, devant les secteurs des assurances et des industries de la santé. D’un point de vue strictement financier, les deux plus grands contributeurs au marché de l’IoT sont la fabrication discrète et les transports qui vont chacun dépenser plus de 150 millions de dollars en 2022.

Si l’on se limite cette fois aux usages, les solutions véhicule-à-véhicule et véhicule-à-infrastructure enregistreront la plus forte croissance d’ici 2022 avec un taux annuel moyen de 29%, devant la gestion du trafic et la sécurité des véhicules connectés.

L’automobile est loin d’être morte.