Le lancement d’un Copilot Chat facturé à l’usage met en lumière le semi-échec de la version initiale de Copilot proposée à 28 euros par mois par utilisateur·rice avec un engagement minimum d’un an. Copilot Chat pour Microsoft 356 est en quelque sorte une version bridée de Copilot pour Microsoft 365.

« Aujourd’hui, nous présentons Microsoft 365 Copilot Chat, une nouvelle offre qui ajoute des agents en paiement à l’utilisation à notre expérience de chat gratuite existante pour les clients professionnels de Microsoft 365 » explique la firme de Redmond. « Copilot Chat permet à l’ensemble de vos effectifs – des représentants du service client aux responsables marketing en passant par les techniciens de première ligne – de commencer à utiliser Copilot et ses agents dès aujourd’hui ». Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, qualifie Copilot Chat de « grand pas en avant pour rendre l’IA accessible à tous les employés ».

Microsoft précise que sa clientèle pourra utiliser un mélange de M365 Copilot Chat basé sur la consommation et de M365 Copilot basé sur les licences.

Les différences entre les deux offres n’étant pas des plus simples à comprendre, Microsoft a créé un tableau pour indiquer en quoi l’une se différencie de l’autre :

L’application Copilot Chat reste alimentée par GPT-4o, le modèle d’IA d’OpenAI soutenu par Microsoft. Elle permet de créer des agents pour automatiser des tâches répétitives ou processus métier directement en utilisant un langage naturel. Les agents sont facturés à l’usage et le département informatique peut avoir le contrôle sur les agents utilisés. Il peut gérer les accès à Copilot et aux agents et leur utilisation, tout en disposant d’une visibilité sur leur statut et leur cycle de vie.

D’autres modèles de tarification bourgeonnent dans le secteur : Salesforce tente un modèle de facturation à 2 dollars par conversation pour son offre Agentforce tandis qu’Amazon propose des options de tarification à la demande, par lots ou par débit provisionné pour son offre Bedrock.