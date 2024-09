L’ESN spécialisée dans les systèmes connectés recrute une trentaine de personnes à Rennes, Brest, Vannes et Quimper.

A Rennes, IT Link recherche des développeur·se·s JAVA J2EE FullStack, Android, Flutter, C++, C# & VueJS, des chef·fe·s de projet et un·e architecte technico-fonctionnel.

A Vannes et à Brest, l’ESN recrute également des développeur·se·s Fullstack Java. IT Link veut aussi embaucher plus spécifiquement un·e ingénieur·e logiciel embarqué pour un projet R&D dans le secteur maritime ainsi qu’un·e ingénieur·e en électronique pour travailler dans la Défense.

A Quimper, un poste de développeur·se FullStack est ouvert dans le secteur de l’assurance.

Créée en 1986, IT Link emploie environ 850 personnes réparties dans 15 agences en France, dans la région Benelux, au Maroc et au Canada. Le groupe est en croissance (+13,8%) avec un chiffre d’affaires de 73,3 millions d’euros en 2023. Son objectif est de passer la barre des 1.000 collaborateur·rice·s d’ici 2025.