Quatre ans après l’acquisition du distributeur informatique Boston Limited, 2CRSi tire un trait sur cette activité. Le fabriquant français de serveurs écoénergétiques annonce avoir passé un accord pour vendre sa participation à une filiale de Source Code, fournisseur américain d’infrastructures informatiques. 2CRSi déclare vouloir ainsi se concentrer sur son activité de fabrication informatique.

Ce virage stratégique peut surprendre car 2CRSi avait mis en avant lors de l’acquisition d’importantes synergies en matière de diversification de la clientèle, d’accès à de nouveaux marchés et d’élargissement de la présence internationale. Le chiffre d’affaires du groupe est passé de 65 ME en 2018 avant l’acquisition à 184 M€ sur le dernier exercice clos fin février 2023. Et 2CRSi admet qu’une part majoritaire de son chiffre d’affaires est réalisée par Boston Ltd.

Le groupe justifie sa décision en expliquant que l’intégration du distributeur « a été affectée par des défis opérationnels et logistiques liés aux pénuries de composants, à la crise du Covid et au Brexit ». Il précise aussi que le repreneur s’est engagé à poursuivre la distribution de ses solutions.

2CRSi indique que le produit de la cession, dont le montant n’est pas divulgué, sera affecté en priorité au désendettement et au renforcement des Capitaux propres du Groupe. Il permettra notamment de rembourser le solde du prêt d’acquisition souscrit en 2019, soit 9 M€. Le versement d’un dividende exceptionnel de 0,20 euro par action ordinaire, afin de partager les fruits de la vente avec les actionnaires, sera aussi mis au vote l’Assemblée Générale du 31 Août 2023.

Si l’opération est de nature à renforcer le bilan de la société, elle bouleverse aussi sa trajectoire et les perspectives de croissance. 2CRSi annonce qu’il présentera de nouveaux objectifs financiers après la clôture de la transaction prévue en juillet.