Le fabricant strasbourgeois de serveurs écoénergétiques et le fournisseur californien de mémoires et SSD déclarent vouloir poursuivre leur collaboration. Leur objectif : renforcer la durabilité des équipements IT dans les centres de données.

« Nous travaillons avec 2CRSi depuis 10 ans déjà pour assurer la performance de nos modules de stockage de données », déclare Geoffrey Petit, ingénieur chez Kingston Technology. « Leur solution de ‘liquid cooling’ les maintient à la bonne température. »

« Les datacenters sont confrontés à la loi de Moore : plus une mémoire est performante, plus elle est confrontée à des problèmes de surchauffe. De plus, ils doivent incorporer de nombreux équipements informatiques dans un espace restreint », explique Joseph Gonnachon, directeur marketing de l’alsacien 2CRSi, dans une vidéo récente. « A l’heure actuelle, il y a deux technologies de refroidissement : l’approche « direct on chip » et le refroidissement par immersion. Nous optons pour la seconde : on plonge les serveurs directement dans un liquide diélectrique pour répartir la chaleur dans le liquide ».

« Notre solution limite le risque de surchauffe et optimise la dépense énergétique dans un contexte d’augmentation du prix de l’énergie. Cela permet de réduire l’empreinte carbone émise par les serveurs », conclut Joseph Gonnachon. « Nous souhaitons aller encore plus loin dans notre collaboration avec Kingston, notamment en proposant des solutions sur mesure à nos clients. »