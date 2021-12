Le géant britannique de la distribution de nouvelles technologies Exertis conforte son ancrage sur le territoire nord américain avec l’acquisition d’Almo Corporation. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué mais selon les documents réglementaires, elle est basée sur une valeur d’entreprise d’environ 610 millions de dollars. C’est la plus importante transaction jamais réalisée par DCC Technology, la maison mère d’Exertis.

Almo Corporation, qui vient de célébrer son 75e anniversaire, est un groupe qui s’est spécialisé dans la distribution d’équipements et services audiovisuels professionnels, d’équipements pour la maison et de produits électroniques grand public. Il emploie 660 personnes et dispose de son propre réseau logistique avec 9 entrepôts stratégiquement répartis aux Etats-Unis et plus de 200 000m2 d’espaces de stockage.

Avec cette acquisition qui fait suite à celles de Stampede, Jam Industries, The Music People et JB&A, Exertis devient un acteur de premier plan de la distribution de technologies en Amérique du Nord où ses revenus devraient avoisiner les 2,4 milliards de dollars. L’activité sera supervisée par Martin Szpiro, directeur général d’Exertis Amérique du Nord et fait partie de la stratégie d’expansion internationale d’Exertis International, sous la direction de Clive Fitzharris.

« En intégrant Almo à notre activité nord-américaine, nous formerons la plus grande entreprise spécialisée dans l’audiovisuel professionnel en Amérique du Nord », s’est félicité Tim Griffin, directeur général de DCC Technology et Exertis. « Les 75 ans de croissance et de succès d’Almo, combinés à ses relations de longue date avec des partenaires de l’industrie et à sa capacité à innover et à se développer continuellement, seront de grands atouts pour Exertis. À notre tour, nous apporterons d’importantes économies d’échelle, un accès à la chaîne d’approvisionnement mondiale et d’autres avantages aux clients d’Almo Corporation. »

« Le moment est venu de donner à nos fabricants et partenaires de distribution une nouvelle étape véritablement mondiale », a déclaré de son coté Warren Chaiken le PDG d’Almo Corporation. « Nous nous engageons à grandir avec nos partenaires en restant leur distributeur à valeur ajoutée, avec une plus grande échelle et un accès à plus de produits, plus de services et plus de soutien financier », a-t-il ajouté.