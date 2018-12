Cisco va acquérir Luxtera, un concepteur de semi-conducteurs basé à Carlsbad, en Californie, qui utilise la photonique sur silicium pour développer des capacités optiques intégrées.

Les innovations technologiques développées par Luxtera améliorent considérablement la taille et les performances des puces, tout en réduisant les coûts. Cisco envisage d’intégrer cette technologie à l’ensemble de son portefeuille de solutions réseau basé sur l’intention, couvrant les marchés des entreprises, des centres de données et des fournisseurs de services.

« Avec une multiplication par trois du trafic Internet mondial au cours des cinq prochaines années nos clients devront faire face à une demande exponentielle de bande passante Internet », affirme dans un communiqué David Goeckeler, vice-président exécutif et directeur général en charge des activités réseaux et sécurité chez Cisco. « L’optique est une technologie fondamentale pour satisfaire cette évolution. Associée à nos innovations en matière de silicium et d’optique, Luxtera permettra à nos clients de construire les réseaux les plus grands, les plus rapides et les plus efficaces au monde. »

Cisco versera 660 millions de dollars en numéraire et en prises de participation pour l’acquisition de Luxtera. L’opération devrait être finalisée au troisième trimestre de l’exercice 2019 de Cisco, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires nécessaires.