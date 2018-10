Désormais délesté de ses activités de négoce françaises, cédées en juillet dernier à Getronics, et suisses en cours de cession, ITS Group affiche au troisième trimestre une progression de 2,1% sur un an à 29,4 millions d’euros. Cette modestie, le groupe l’attribue à un contexte difficile pour le secteur des ressources humaines.

Sur neuf mois, la croissance atteint 5,4% dont 2,2% en organique, générant un chiffre d’affaires de 91,2 millions d’euros. Cette croissance, l’ESN la doit à l’intégration d’Asplenium Hosting Services le 1er janvier dernier, et plus généralement à l’activité cloud qui bondit de 28% à 22,3 millions d’euros. Déduction faite des revenus de l’hébergeur de données sensibles, la hausse est de 12%. Ces chiffres sont en phase avec l’objectif d’un chiffre d’affaires annuel du pôle cloud autour de 30 millions d’euros. Le groupe indique qu’il optimise ses coûts de production afin de gagner en profitabilité sur le second semestre.

Avec une contribution aux résultats de 68,9 millions d’euros, le pôle « prestations de services » affiche un chiffre d’affaires stable. Hors mobilité, en recul après une année 2017 qualifiée d’exceptionnelle, le pôle est en croissance organique de 1,7%, un pourcentage là aussi en phase avec la progression des effectifs facturables, le taux d’activité restant supérieur à 87%. La légère progression de ces effectifs (y compris les sous-traitants), qui sont passés en un an de 1.010 à 1.031 collaborateurs, commence à porter ses fruits indique ITS Group, qui annonce la poursuite de ses actions de recrutement et de fidélisation des salariés d’ici la fin de l’exercice.

Le groupe a par ailleurs intégré début octobre l’indice Enternext PEA-PME 150 d’Euronext Paris, qui comme son nom l’indique est composé de 150 valeurs éligibles au PEA-PME. L’indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.