Certains salariés et ex-salariés d’Intel, notamment ceux qui ont été remerciés ces derniers mois, vont probablement jubiler. Le CEO du fondeur, Brian Krzanich est contraint de quitter son poste. Ce ne sont pas ses résultats sur le plan financier qui sont en cause. Non, il est poussé par la sortie à cause de « relations consenties » par le passé avec une salariée. Une enquête réalisée par des juristes internes et externes à la société a confirmé une « violation des règles de non-fraternisation » qui s’appliquent à tous les managers indique un communiqué de la firme de Santa Clara. « Etant donné nos exigences qui veulent que tous les employés respectent les valeurs d’Intel et adhèrent au code de conduite de la société, le conseil d’administration a accepté la démission de Mr. Krzanich », précise le document.

Le directeur financier d’Intel, Robert Swan, assurera l’intérim en attendant le recrutement d’un autre CEO.

Robert Swan est entré en tant que directeur financier chez Intel en octobre 2016, après avoir occupé un poste similaire chez TWR, Electronic Data Systems, et plus récemment chez eBay. Il fut également CEO de l’épicier en ligne Webvan Group qui fit faillite en 2001.