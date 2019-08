Dion Weisler quitte la direction d’HP Inc et « rentrera chez lui en Australie suite à un problème de santé familiale » fait savoir un communiqué du constructeur. Il est remplacé par Enrique Lores (photo), l’actuel président des activités d’imagerie, d’impression et de solutions du constructeur. Dion Weisler restera dans l’entreprise jusqu’en janvier 2020 « pour assurer une transition sans heurts ». Il continuera à siéger au conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Dion Weisler a rejoint HP en 2012 et occupe le poste de président et CEO depuis 2015.

« Au nom du conseil, nous respectons la décision de Dion de répondre aux besoins de sa famille », déclare dans le communiqué Chip Bergh, président du conseil d’administration. « Nous le remercions d’avoir dirigé HP après la séparation, mis en place une équipe solide et redonné à la société les moyens de générer une forte création de valeur pour les actionnaires au cours des quatre dernières années. »

Enrique Lores est un enfant du sérail. Diplômé de l’ESADE Business & Law School (Barcelone) et de l’université polytechnique de Valence (Espagne), il est entré chez HP en juillet 1989 en tant qu’ingénieur stagiaire. Au cours de sa carrière il a occupé différents postes de direction en EMEA et aux Etats-Unis dans les secteurs de l’impression, des PC et des services. Lors de la scission d’HP en 2014, il dirigea le bureau de gestion des séparations. Il a joué un rôle déterminant dans la transformation de la structure de coûts de la nouvelle société HP dont il a simplifié l’organisation. Il est par ailleurs à l’origine de l’acquisition de l’activité d’impression de Samsung en 2017. Récemment, il a collaboré avec le conseil d’administration pour un examen complet de la stratégie et des opérations commerciales de la société, prônant outre un virage vers le numérique, la simplification de son modèle opérationnel, l’évolution de ses modèles commerciaux et l’amélioration de sa structure de coûts. « Les opportunités sont vastes et la nécessité pour nous de continuer à réinventer est plus importante que jamais. Je continue à être inspiré par nos clients, partenaires et employés, qui transforment des idées audacieuses en innovations significatives. C’est ainsi que nous allons viser l’avenir », affirme l’intéressé.

Cette annonce intervient en même temps que la publication des résultats trimestriels de la société. En progression de 0,1% sur un an, le chiffre d’affaires atteint 14,6 milliards de dollars. Les revenus des PC progressent de 3%, tandis que ceux des solutions d’impression reculent de 5%. Le bénéfice par action GAAP est de 0,78 dollar, nettement au-dessus des 0,49 à 0,52 dollar par action prévus par l’entreprise.

Pour le trimestre en cours le fabricant table sur un bénéfice par action GAAP compris entre 0,51 et 0,55 dollar. Pour l’ensemble de l’année, HP prévoit un bénéfice par action GAAP se situant entre 2,31 et 2,35 dollars.