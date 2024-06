Le langage de programmation C++ passe en deuxième position du podium de l’indice Tiobe des langages de programmation les plus populaires dans le monde, en ce mois de juin 2024. Pour la première fois en 39 ans, C++ devance le langage C, relégué en troisième position.

Cette montée en popularité de C++ va pourtant à l’encontre d’un avis du conseil cyber de la Maison Blanche aux Etats-Unis qui recommandait en février dernier d’éviter l’usage de C et C++ au profit du langage Rust, jugé plus sûr pour la mémoire. Il faut dire qu’AWS mène depuis quelques années une campagne de promotion de Rust, soulignant que « 70% des vulnérabilités de haute gravité écrites avec C et C++ sont liées à l’insécurité de la mémoire ».

Selon le PDG de Tiobe, Paul Jansen, les principaux atouts du langage C++ sont la performance et l’évolutivité. C++ est surtout utilisé dans les systèmes embarqués, les jeux vidéo et les logiciels de négociation financière.

Quant à la première place du classement, elle continue d’être occupée par Python.

Voici le top 10 des langages de programmation de l’index Tiobe en juin 2024 :

Python (15,4%) C++ (10%) C (9,2%) Java (8,4%) C# (6.7%) JavaScript (3,3%) Go (1,9%) SQL (1,8%) Visual Basic (1,7%) Fortran (1,5%)

On note que le langage Go atteint la septième place pour la première fois dans l’histoire du classement. Rust occupe la dix-septième place.