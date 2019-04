Le directeur channel d’OVH en charge du segment Cloud, qui avait succédé à Michel Calmejane en janvier 2018, vient de rejoindre l’éditeur new-yorkais Datadog, spécialisé dans la surpervision des applications cloud en tant que directeur channel et alliance Europe.

Créé en 2010 par deux français Olivier Pomel et Alexis Lê-Quôc, Datadog se dit capable fournir une vue unifiée de l’infrastructure globale des clients via la collecte de données en provenance des serveurs, des conteneurs, des bases de données et des services tiers. Depuis sa création, Datadog a levé 148 millions de dollars. Son chiffre d’affaires est estimé à plus de 21 M$ par Owler et son effectif dépasserait désormais les 1.000 personnes, selon la fiche Wikipedia de l’entreprise.

Le successeur de Laurent Garcia a déjà été désigné chez OVH : il s’agit de Raphaël Viant, qui était déjà membre des équipes vente de Sylvain Rouri, au sein de laquelle officiait Laurent Garcia. Il reprend le périmètre de ce dernier.