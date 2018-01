Laurent Garcia assure depuis le début de ce mois le poste de directeur de réseau de distribution cloud mondial d’OHV, une nouvelle fonction qui regroupe une partie des attributions du directeur des ventes Michel Calmejane, qui a quitté l’hébergeur fin septembre.

Laurent Garcia est un familier des réseaux de distribution et du cloud. Il était jusqu’à présent et depuis septembre 2012 directeur cloud et hébergement de Veeam pour la région EMEA, la Russie et l’Inde, où il s’occupait notamment des responsables channel locaux. Avant cela, il fut de mars 2008 à septembre 2011, responsable des ventes aux entreprises, en charge des fournisseurs de services cloud et des opérateurs chez HP. Auparavant, il occupait depuis septembre 2006 le poste de Partner Account Manager en charge des intégrateurs systèmes chez le grossiste Best’Ware (racheté par Tech Data en 2013).

Laurent Garcia est par ailleurs directeur financier et membre du conseil d’administration d’EuroCloud France, l’association qui regroupe les entreprises du cloud de l’Hexagone.

Laurent Garcia est titulaire d’un Master en comptabilité et gestion des affaires de Sup de Vente (Saint-Germain-en-Laye).