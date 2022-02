Laurent Courtois est promu de la position de responsable senior de comptes stratégiques à celle de directeur général de la filiale française de Proofpoint, l’éditeur en cybersécurité. Il remplace Olivier Tireau à ce poste.

Auparavant, Laurent Courtois a exercé des fonctions commerciales chez Verizon (2016-2019) et T-Systems (2008-2011). Ingénieur informatique et télécoms de formation, il a commencé sa carrière en 1999 chez Sagem et a également travaillé chez 9 Telecom, MCI Worldcom et Cable & Wireless.