Les technologies d’IAM s’appliquent à l’ensemble du cycle de vie d’un employé : de l’inscription à l’octroi de niveaux d’accès à la gestion de l’authentification des utilisateurs, durant les heures de bureau jusqu’à ce que l’employé quitte définitivement l’organisation.

Toutefois, chaque secteur, chaque entreprise est unique. Prenons l’exemple du secteur financier qui regroupe toutes les activités qui se rapportent à la finance : quelles sont les différences entre les priorités d’IAM du secteur financier et celles d’une entreprise informatique, dont le métier est de vendre de la technologie ?

Ces deux marchés verticaux ont besoin d’une stratégie d’IAM pour gérer l’identité des employés, mais leurs modèles d’affaires, les risques associés et les priorités organisationnelles sont totalement différents. Tous ces facteurs se conjuguent et soulèvent la question suivante : Comment est-ce que les exigences des marchés verticaux façonnent les exigences en matière d’IAM d’une organisation ?

Associé au cabinet d’études Vanson Bourne, LastPass a interrogé 700 professionnels de l’informatique et de la sécurité dans des entreprises de 250 à 2 999 employés, dans différentes industries, dont la finance, l’informatique et les médias, en Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique.

Dans ce livre blanc « Une vision sectorielle de la gestion des identités et des accès », découvrez, entre autres, comment les marchés verticaux façonnent les exigences en matière d’IAM et quelles sont les recommandations concrètes pour chaque marché vertical afin d’optimiser leur stratégie d’IAM au cours de l’année à venir.