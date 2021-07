A l’occasion d’un webinaire intitulé « Ecosystème cyber : les enjeux du passage à l’échelle », l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes Informatiques a réuni 200 éditeurs et prestataires de cybersécurité avant-hier pour la remise de ses Visas de sécurité et labels EBIOS.

72 produits et services ont obtenu un Visa, soit une augmentation de 21% entre 2019 et 2020. Quatre nouveaux éditeurs ont obtenu le label EBIOS Risk Manager sur l’analyse des cyber-risques, portant à 6 le nombre d’éditeurs désormais détenteurs du label (ADACIS, ALL4TEC, EGERIE Software, RECIPROC-IT, RISK’n TIC et RSA).

Selon les termes officiels de l’Anssi, un Visa est attribué aux solutions de sécurité numérique permettant « d’identifier facilement les plus fiables d’entre elles et reconnues comme telles à l’issue d’une évaluation réalisée par des laboratoires agréés selon une méthodologie rigoureuse et éprouvée ». Il se décline sous deux formats : qualification et certification.

Cette année, huit produits ont été qualifiés, ainsi qu’une soixantaine de services. La liste complète est disponible ici.

Côté certifications, l’Anssi a mis 31 fournisseurs en exergue, dont le controversé géant télécom chinois Huawei (cf. tweet de l’Anssi en illustration).

« C’est un petit message […] envoyé aux éternels critiques qui nous disent qu’on n’a pas les solutions, pas les industriels […] », commente le directeur général de l’Anssi, Guillaume Poupard, en marge de l’événement, selon notre confrère de Silicon.