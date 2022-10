Le Comité Stratégique de Filière « Industries de sécurité » vient d’adresser un courrier aux entreprises de services numériques françaises pour les inviter à recourir davantage aux services de PME et de start-ups dans l’Hexagone.

« Nous considérons le développement des synergies dans la filière comme notre passeport pour l’autonomie stratégique et la souveraineté », déclare François Esnol-Feugeas, vice-président PME de l’ACN, dans un communiqué. « En tant que dirigeant d’une start-up, je suis très sensible à cette démarche pragmatique et constructive qui se fonde sur les synergies plutôt que sur l’opposition. »

L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) lance une série d’évènements, baptisés « Journées grands-groupes / PME », pour faciliter la co-construction de solutions qui respecteront la souveraineté numérique, notamment en préservant le droit au respect de la vie privée.

« Notre secteur est rempli de solutions permettant de contribuer à la souveraineté numérique : notre rôle est de les mettre en valeur et de faire savoir aux acheteurs, intégrateurs et aux donneurs d’ordre que dans de nombreux cas, une solution souveraine pertinente existe », commente Daniel Le Coguic, président de l’ACN.

L’association rassemble à présent une centaine d’entreprises du numérique, dont 85% de PME et de start-ups.