Apple, qui a jusqu’aujourd’hui échappé à la pénurie de composants qui touche de plus en plus de constructeurs IT, n’est plus à l’abri. Le géant de Cupertino est en effet obligé de retarder la production de certains MacBook et iPad rapporte le quotidien économique Nikkei Asia.

Les pénuries de puces ont entraîné des retards dans une étape clé de la production des MacBook – le montage des composants sur les cartes de circuits imprimés avant l’assemblage final – ont expliqué à nos confrères des sources considérées comme fiables. L’assemblage de certains iPad a quant à lui été reporté en raison d’une pénurie d’écrans et de composants d’affichage. En raison de ces retards, Apple a repoussé une partie des commandes d’autres composants pour ces appareils au second semestre.

L’iPhone n’est jusqu’à présent pas affecté par cette pénurie. Cependant, selon les sources du quotidien japonais, l’approvisionnement pour certains composants du produit phare de l’entreprise serait « assez serré ».

Interrogé par nos confrères, Apple a refusé de commenter ces informations.

Alors que la pénurie de processeurs affecte l’industrie depuis plusieurs années, la demande croissante d’ordinateurs portables et d’autres équipements en raison de la pandémie Covid-19 rend les approvisionnements encore plus problématiques. Malgré tout, l’iPhone 13 devrait sortir en septembre. D’après Digitimes, TSMC pourrait commencer le mois prochain les expéditions de puces A15 destinées au nouveau smartphone. Selon certaines rumeurs, ce lancement marquerait le retour de la reconnaissance digitale abandonnée par Apple au profit de la reconnaissance facial. Celle-ci, difficilement utilisable avec le port du masque, serait toutefois conservée.

Quoi qu’il en soit, la firme à la pomme pourrait battre cette année un nouveau record. D’après le site MacRumors, plusieurs analystes estiment en effet qu’il pourrait se vendre cette année entre 240 et 250 millions d’iPhone, battant ainsi le record de 2015 lorsque plus de 231 millions de smartphones estampillés d’une pomme avaient été expédiés dans le monde..