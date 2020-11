Le spécialiste de la formation et de la certification Global Knowledge vient de sortir son étude 2020 sur les salaires et les compétences des professionnels de l’IT. Réalisée auprès d’environ 10.000 d’entre eux, dans 159 pays, elle dresse un portrait salarial de la profession.

Il en ressort – et ce n’est pas une surprise – qu’avec un salaire moyen de 105.736 dollars, les organisations américaines payent nettement mieux leurs informaticiens que dans la région EMEA (64.095 dollars), en Asie/Pacifique )(61.767 dollars) ou en Amérique latine (37.766 dollars). On notera à ce propos que comparé à l’édition 2019, les salaires ont légèrement progressé dans les Amériques et légèrement recule dans la zone EMEA. Pour s’en tenir à cette dernière, il vaut mieux en principe (les taux d’imposition et le coût de la vie varient fortement d’un pays à l’autre), travailler en Suisse (133.344 dollars), en Allemagne (88.195 dollars), en Irlande (87.154 dollars), en Belgique (85.899 dollars) ou au Royaume-Uni (82.792 dollars). L’informaticien français doit quant à lui se contenter de 70.753 dollars (59.745 euros), ce qui est toutefois plus que les salaires relevés en Espagne (54.718 dollars) ou en Italie (51.324 dollars).

Bien entendu, le salaire varie énormément en fonction de la profession. Avec 105.105 dollars annuels, un cadre dirigeant l’emporte sur un professionnel de la gestion des risques (89.328 dollars), un spécialiste du cloud (85.140 dollars), un spécialiste de la cybersécurité (74.004 dollars), un spécialiste de l’analyse commerciale (74.095 dollars) ou de la cybersécurité (74.004 dollars), ou encore un architecte IT (73.215 dollars) et un chef de projet (73.212 dollars), tous ces salaires se situant nettement au-dessus de la moyenne.

Le salaire varie aussi en fonction de l’expérience acquise. Un débutant doit se contenter en moyenne de 39.578 dollars par an tandis qu’un informaticien affichant 26 années d’expérience ou peut toucher un pactole de 95 .034 dollars.

Il va sans dire que certains secteurs paient mieux que d’autres et dépassent de loin le salaire moyen. C’est le cas du secteur médical et pharmaceutique (90.089 dollars), de l’assurance (81.966 dollars), de l’aérospatial/défense (80.396 dollars), de la fabrication (79.769 dollars), du commerce de détail (75.349 dollars) ou encore du logiciel (73.972 dollars). En revanche, les secteurs des télécoms (55.327 dollars), des ONG (59.637 dollars), de l’enseignement (50.720 dollars) et surtout du secteur de l’agriculture/sylviculture/pêche (42.624 dollars), reçoivent un salaire moyen nettement en dessous des 67.207 dollars.

Autre enseignement de l’étude : la région EMEA et l’Amérique latine comptent le plus d’informaticiens certifiés (90% dans les deux cas). Un critère qui a également son importance sur la fiche de paie.La palme revient au spécialiste du DevOps qui touche en moyenne 125.245 dollars, il devance le détenteur d’une certification architecture d’entreprise (101.046 dollars), le certifié AWS (86.646 dollars), le spécialiste Google Cloud (85.043 dollars) ou l’expert en blockchain (80.895 dollars). Les certifiés Juniper Networks (57.135 dollars), HP (52.034 dollars) ou Cisco (55.343 dollars) sont quant à eux moins rémunérés.