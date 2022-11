Les signaux restent au vert pour la distribution informatique en Europe. Context revoit même en hausse ses prévisions et estime que les revenus des distributeurs, hors télécoms, progresseront de 3,7% en 2022 et non de 3,2% comme prévu en début d’année. Le cabinet d’études juge la performance impressionnante après deux années de forte hausse et alors que le FMI a abaissé son évaluation de croissance du PIB mondial de 4,4 % à 3,2 % pour 2022.

Cette bonne tendance pour la distribution en 2022 repose selon Context sur le renforcement de l’infrastructure, des logiciels et des services, stimulé par la demande des entreprises sur les serveurs, la mise en réseau et le stockage. D’autant plus que les problèmes de chaîne d’approvisionnement, qui ont particulièrement affectés les offres de réseau et serveurs, se sont amoindris au 3ème trimestre.

Ainsi, le 4ème trimestre devrait se solder par une solide croissance de 5,8 %, toujours hors télécoms. La croissance devrait toutefois ralentir sur les trimestres suivants, à la fois du fait de la récession et d’une réduction des arriérés.

« Les tendances de travail hybrides continueront d’alimenter la demande de matériel, tandis que la croissance proviendra également de l’infrastructure informatique et des investissements publics », estime dans un communiqué Adam Simon, analyste chez CONTEXT. « D’un autre côté, la demande des consommateurs s’est affaiblie à cause de la flambée du coût de la vie, de l’incertitude économique et du spectre de la récession – et continuera de le faire jusqu’en 2023. »

Pour le 4ème trimestre et les suivants, Context prévoit que les ventes seront tirées par l’infrastructure d’entreprise et des centres de données, avec des opportunités majeures dans les logiciels et services de sécurité. La demande restera forte pour le stockage, tandis que les segments serveurs et réseaux bénéficieront d’un assouplissement des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et d’une meilleure disponibilité des composants, donc de meilleurs délais de livraison.

La demande de PC restera en revanche modérée tant du cote des entreprises que des consommateurs et sans grand projet en soutien dans le secteur éducatif. Le marché des imprimantes restera principalement porté par la demande des PME. Le retour au bureau sera bénéfique au marché des écrans, ce qui compensera la baisse continue de la demande des consommateurs.