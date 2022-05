L’éditeur américain de logiciels d’informatique décisionnelle co-fondé et présidé par Michael J. Saylor depuis 1989 est en mauvaise posture boursière de par son exposition au bitcoin.

En effet, en août 2020, Microstrategy a pour la première fois investi 250 millions de dollars de son capital en 21.454 bitcoins. Aujourd’hui, après deux ans de spéculation et de hausse continue du cours, l’entreprise cotée possède près de 130.000 bitcoins – soient près de 4 milliards de dollars en bitcoins – dont le prix d’achat moyen a été de 30.700 dollars.

Or, la Banque Centrale Européenne avertit, qu’avec la hausse des taux, le cours des crypto-monnaies baisse, ainsi que celui des NFT également adossés à la blockchain. En ce début de semaine, un bitcoin valait désormais 30.000 dollars.

En conséquence, l’action de Microstrategy a chuté de 25% avant-hier, la marge de l’entreprise est réduite à néant et la société devrait accuser une perte d’exploitation de 178 millions de dollars ce trimestre.

Pourtant, Michael Saylor – détenteur de 68% des actions de la société – se montre optimiste et veut convaincre les investisseur·se·s de la pertinence de sa stratégie bitcoin. A la veille de l’assemblée annuelle de Microstrategy le mois dernier, il confirmait que la société allait poursuivre sa collection de crypto-monnaies en tant qu’actifs de réserve. A ce jour, un tweet datant de septembre 2020 demeure ‘épinglé’ sur son compte Twitter : « Le #Bitcoin est un essaim de cyber frelons servant la déesse de la sagesse, se nourrissant du feu de la vérité, grandissant de manière exponentielle, toujours plus intelligents, plus rapides et plus forts derrière un mur d’énergie cryptée ».